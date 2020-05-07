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Профком «Псковпассажиравтотранса» просит наказать «лгунов и паникеров», по вине которых предприятие несет убытки

Профсоюзный комитет ГППО «Псковпассажиравтотранс» направил обращение в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с просьбой оказать содействие в выявлении «лгунов и паникеров», которые устраивают «беспредел» в соцсетях по поводу работы предприятия в условиях коронавируса. Обращение опубликовано на сайте губернатор60.рф.

«Когда же прекратится тот беспредел, который творится в социальных сетях по поводу COVID-19? Обработка подвижного состава на предприятии проводится ежедневно, люди работают днем и ночью, идут постоянные проверки, как внутри предприятия,так и из вне. Из-за таких "наложений" в интернете страдает не только имидж самого предприятия, но еще предприятие несет огромные финансовые потери», - говорится в обращении.

«Люди просто будут бояться пользоваться общественным транспортом, откуда тогда зарплата?», - отмечают в профкоме предприятия и просят у губернатора содействия «по еще большей активизации правоохранительных органов по выявлению и наказанию таких лгунов и паникеров».