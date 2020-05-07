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«Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание автобусов с 11 июня по 14 июня

«Псковпассажиравтотранс» опубликовал режим работы общественного транспорта в период с 11 июня по 14 июня.

Городские перевозки:

с 12 июня по 14 июня – движение автобусов будет организовано в режиме выходного дня.

Садоводческие товарищества:

12 июня, 13 июня – движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию субботы;

14 июня – движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию воскресенья.

Заезды в сады - «Черские» и «Ветеран» - по расписанию воскресного дня.

Пригородные маршруты:

11 июня - движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям пятницы (каникулярные дни), за исключением маршрута № 105 «Псков - Назимово», движение автобуса по которому будет осуществляться по расписанию четверга.

12 июня – движение автобусов на пригородных маршрутах будет организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни), за исключением маршрутов: №№ 105 «Псков - Назимово», 213 «Псков - Верхолино - Гверздонь», 214 «Псков - Середка - Гверздонь», движение автобусов по которым закрыто.

13 июня - движение автобусов будет организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни), за исключением маршрутов: №№123 «Псков - Палкино ч/з Бобьяково», 145 «Палкино - Качаново», №145а Палкино - Родовое - Качаново», движение автобусов по которым закрыто.

14 июня – движение автобусов организуют по расписаниям воскресного дня.

Междугородные перевозки:

Движение автобусов будет организовано по действующим расписаниям дней недели.