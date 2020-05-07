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Ремонт перекрестка Рижский проспект - Народная изменит маршрут «двойки» в Пскове

Ремонт перекрестка Рижский проспект - улица Народная изменит маршрут автобуса №2 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

В связи с проведением ремонтных работ на указанном перекрестке с 8.00 10 июня и до окончания работ закрывается для движения автотранспорта поворот с улицы Народной на Рижский проспект со стороны мебельного магазина.

В связи с этим меняется схема движения маршрут автобуса №2 от вокзала в сторону Рокоссовского: общественный транспорт будет следовать от областной больницы по улице Максима Горького с поворотом на Рижский проспект и далее по маршруту. Остановки «Никольский храм» и «Мебельный магазин» упраздняются.

Как сообщалось ранее, в Пскове с 9 по 21 июня перекрыт участок от улицы Юбилейной до улицы Народной по направлению в центр. По информации «Дорстройсервис», с 10 июня будет перекрыт перекресток с улицей Народной. Там будут проводиться работы по укладке геосетки и верхнего слоя асфальта. Дата окончания перекрытия перекрестка не сообщается.