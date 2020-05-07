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Почти 1,25 млрд рублей получит «Псковпассажиравтотранс» из федерального бюджета на обновление автопарка

Почти 1,25 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета на обновление автобусного парка ГППО «Псковпассажиравтотранс». Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

«Министр промышленности и торговли оказывает постоянную помощь и поддержку Псковской области. На обновление автобусного парка «Псковпассажиравтотранса» (почти 200 единиц) планируется выделить 1.25 млрд рублей из федерального бюджета, - сообщил губернатор. - Мы со своей стороны обещали привести в порядок материально-техническую базу предприятия. Мы планировали начать работу за счет гранта, который был выделен региону решением президента РФ в конце прошлого года, но обстоятельства вынудили его полностью направить на противовирусные мероприятия. Тем не менее, свои обязательства нужно выполнять, поэтому необходимый объем мы разобьем на несколько этапов и постепенно начнём реализовывать».

«Мы уже провели доскональный аудит возможностей и всех внутренних трудностей «Псковпассажиравтотранса», и сейчас понятно, что менять нужно практически все. Необходимо переходить от застывшего во времени советского предприятия к современной и эффективной компании с достойными, человеческими условиями труда. Проект предстоит масштабный, долгосрочный, не на один год вперед. Но своей цели мы добьемся», - подчеркнул губернатор.