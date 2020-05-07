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С 22 июня возобновляются рейсы автобусов в Крипецкое и Корлы

С 22 июня восстанавливаются закрытые прежде рейсы по пригородным маршрутам №101 и №115. Об этом сообщает сайт ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Рейсы по маршруту №101 «Псков - Крипецкое» возобновляются в рабочие дни. Автобус будет отправляться из Пскова в 15.00, из Крипецкого – в 15.50 (с заездом в сады Черняковицы).

Ежедневными будут рейсы по маршруту №115 «Псков - Корлы». Из областного центра автобус будет выезжать в 18.40 (с заездами в Дуброво, Щиглицы), из Корл - в 19.46.

Подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте в разделе «Пригородные маршруты».