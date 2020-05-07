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С 1 июля в Псковской области начнут продавать льготные проездные

С 1 июля в Псковской области снова начнут продавать льготные проездные на общественный транспорт. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников сегодня, 19 июня, в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее эта мера была направлена на уменьшение числа пассажиров в общественном транспорте, в том числе граждан пожилого возраста, напомнили в пресс-службе региональной администрации.

«Думаю, к 1 июля такую возможность людям можно предоставить, многие ездят на дачи», - сказал глава региона.