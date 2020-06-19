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Губернатор отменил требование о сокращении количества автобусных рейсов

Требование о сокращении количества рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок отменяется в Псковской области. Это следует из текста указа губернатора №109-УГ от 19.06.2020, размещенного сегодня на официальном сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

Документ вносит ряд изменений в мартовский указ об ограничительных мероприятиях. Признаны утратившим силу подпункты 3 и 4 пункта 17 указа губернатора от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Изъятые из текста документа нормы предписывали председателю областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борису Елкину «организовать сокращение количества рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок» и «проработать вопрос временного прекращения движения по отдельным автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального и местного значения».

Также утратил силу подпункт «а» подпункта 2 пункта 17 мартовского указа. В нем говорилось об организации сокращенного количества перевозок пассажиров в городском сообщении с 6.00 до 10.00 в утренние часы, с 17.00 до 20.30 в вечерние часы и в пригородном сообщении - не чаще двух раз в сутки (утром и вечером).

Изменения вступают в силу с 20 июня.