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Жители Гдовского района возмущены ликвидацией автобусного маршрута №660 Гдов - Сланцы

Движение по автобусному маршруту №660 Гдов - Сланцы через Любимец не будет восстановлено. Как сообщает группа «Граждане Гдовского края» в соцсети ВКонтакте, такой вывод можно сделать на основе документов, опубликованных на сайте Минтранса России.



Фото: «Граждане Гдовского края», ВКонтакте

Заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по маршруту №660 (регистрационный номер в реестре - 60.47.001) руководство «Псковпассажиравтотранса» передало в Минтранс России еще 17 марта, то есть за три недели до того, как автобусные рейсы в Гдовском районе были остановлены якобы из-за карантина.

«Жители Любимца надеялись (и мы вместе с ними), что с ослаблением карантина и возвращением к нормальной жизни вернется на линию и автобус, связывающий поселок с двумя ближайшими районными центрами. Однако надежды эти напрасны - автобуса не будет», - говорится в группе.

По данным реестра Минтранса на 10 июня, маршрута Гдов - Сланцы через Любимец больше не существует. То есть заявление перевозчика об отказе продолжать работу удовлетворено.

«В комментариях к новости о готовящемся закрытии другого маршрута - №944 Псков - Санкт-Петербург через Гдов - наши читатели предположили, что такая политика региональной власти означает простую вещь: Гдовский район не нужен Псковской области. Судя по молчанию областных чиновников (и в первую очередь - комитета по транспорту), эта версия не так уж далека от истины», - отметили администраторы группы.