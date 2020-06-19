Открылось водное сообщение с Талабскими островами 

В пятницу, 26 июня, после длительного перерыва возобновилось водное сообщение с Талабскими островами. Первый катер отправился в 8.00 от причала в деревне Толбица Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Пассажирские перевозки осуществляются катером «Талабск» между материковой частью Псковского района и межселенной территорией - территорией Талабских островов по маршруту «деревня Толбица - остров им. Залита - остров им. Белова», а также в обратном направлении.
Напомним, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении пассажирских перевозок внутренним водным транспортом капитану судна и пассажирам следует соблюдать масочно-перчаточный режим. Кроме того, необходимо проводить термометрию у пассажиров, дезинфекцию судна, а также использовать оптимизированные схемы посадки пассажиров (на 20% меньше нормативной вместимости). Также действует запрет на стоячие места даже для перевозки на малых расстояниях. Объявления о порядке поведения пассажиров должны передаваться по общесудовой громкоговорящей трансляции.
Расписание катера «Талабск»:
|
День недели
|
Маршрут
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
понедельник
|
–
|
–
|
–
|
вторник
|
–
|
–
|
–
|
среда
|
деревня Толбица – остров Белова
|
08:00
|
08:35
|
остров Белова – остров Залита
|
08:40
|
08:50
|
остров Залита – деревня Толбица
|
08:55
|
09:25
|
среда
|
деревня Толбица – остров Залита
|
10:00
|
10:30
|
остров Залита – остров Белова
|
10:35
|
10:50
|
остров Белова – остров Залита
|
14:30
|
14:45
|
остров Залита – деревня Толбица
|
14:50
|
15:20
|
среда
|
деревня Толбица – остров Залита
|
16:00
|
16:30
|
остров Залита – остров Белова
|
16:35
|
16:50
|
остров Белова – деревня Толбица
|
16:55
|
17:25
|
четверг
|
–
|
–
|
–
|
пятница
|
деревня Толбица – остров Белова
|
08:00
|
08:35
|
остров Белова – остров Залита
|
08:40
|
08:50
|
остров Залита – деревня Толбица
|
08:55
|
09:25
|
пятница
|
деревня Толбица – остров Залита
|
10:00
|
10:30
|
остров Залита – остров Белова
|
10:35
|
10:50
|
остров Белова – остров Залита
|
14:30
|
14:45
|
остров Залита – деревня Толбица
|
14:50
|
15:20
|
пятница
|
деревня Толбица – остров Залита
|
16:00
|
16:30
|
остров Залита – остров Белова
|
16:35
|
16:50
|
остров Белова – деревня Толбица
|
16:55
|
17:25
|
суббота
|
деревня Толбица – остров Залита
|
10:00
|
10:30
|
остров Залита – остров Белова
|
10:35
|
10:50
|
остров Белова – деревня Толбица
|
10:55
|
11:25
|
воскресенье
|
деревня Толбица – остров Белова
|
13:20
|
14:10
|
остров Белова – остров Залита
|
14:30
|
14:40
|
остров Залита - деревня Толбица
|
14:50
|
15:25
|
воскресенье
|
деревня Толбица – остров Белова
|
16:00
|
16:40
|
остров Белова – остров Залита
|
17:00
|
17:10
|
остров Залита - деревня Толбица
|
17:20
|
17:55