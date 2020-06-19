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Открылось водное сообщение с Талабскими островами

В пятницу, 26 июня, после длительного перерыва возобновилось водное сообщение с Талабскими островами. Первый катер отправился в 8.00 от причала в деревне Толбица Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Пассажирские перевозки осуществляются катером «Талабск» между материковой частью Псковского района и межселенной территорией - территорией Талабских островов по маршруту «деревня Толбица - остров им. Залита - остров им. Белова», а также в обратном направлении.

Водный транспорт будет курсировать четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Стоимость билета до острова имени Залита составляет на взрослого человека 200 рублей в один конец, на ребенка – 70 рублей. До острова имени Белова (через о. Залита) взрослый билет стоит 250 рублей, детский - 80 рублей.

Напомним, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении пассажирских перевозок внутренним водным транспортом капитану судна и пассажирам следует соблюдать масочно-перчаточный режим. Кроме того, необходимо проводить термометрию у пассажиров, дезинфекцию судна, а также использовать оптимизированные схемы посадки пассажиров (на 20% меньше нормативной вместимости). Также действует запрет на стоячие места даже для перевозки на малых расстояниях. Объявления о порядке поведения пассажиров должны передаваться по общесудовой громкоговорящей трансляции.

Расписание катера «Талабск»: