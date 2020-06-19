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На опасную сцепку псковского автобуса обратил внимание пассажир. ВИДЕО

На плачевное состояние автобусного парка «Псковпассажиравтотранса» указал местный житель. В группе «Жесть по-псковски» пскович разметил видео, на котором видно, в каком ужасном состоянии находится сцепка автобуса, курсирующего по маршруту № 118.



Видео: Константин Федоров, «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

В комментариях пользователи отметили, что плачевное состояние доказывает и «плач» сцепки – при движении автобуса она издает характерные звуки.

Некоторые обратили внимание, что такой ход «круга» является потенциально опасным для пассажиров, и предположили, что меры будут приняты только после того, как кому-нибудь прищемит ногу.

Впрочем, нашлись и те, кого видео ничуть не смутило. По их мнению, это обычное состояние автопарка «Псковпассажиравтотранса», и ничего удивительного в этом нет.