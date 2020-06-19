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Интерактив: Пенсионер не дождался автобуса в Дедовичи

Почти три часа прождал на остановке рейсовый автобус 84-летний пенсионер Виктор Алексеевич в среду, 24 июня, в деревне Чернево Дедовичского района. Мобильная связь в данном месте не работает. Спустя это время добрые люди на личном автотранспорте заметили одинокого пенсионера на остановке, пожалели и довезли до Дедовичей. Среда - это установленный день в расписании автобуса от ГППО «Псковпассажиравтотранс» в этом направлении по многим деревням, в том числе и в деревню Чернево. Но именно в этот день 24 июня рейс автобуса без предупреждения и объявления решили отменить, непонятно, по каким причинам. Люди задолго планируют свои поездки в Дедовичи, так как автобус ходит только по определенным дням.

На официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс» расписание по пригородным маршрутам Дедовичского района найти невозможно. Есть объявление по расписанию автобусов в выходные дни 24 июня и 1 июля на сайте, в котором говорится: «Пригородные маршруты - движение автобусов организовано по расписанию среды». Именно пригородный маршрут в Дедовичах и нагло отменили. Такая ситуация с маршрутами по деревням в Дедовичах творится постоянно и безнаказанно. Пользуются такими автобусами, в основном, великовозрастные пенсионеры и ветераны, которым надо добраться до больницы, до магазина, в банк, на почту или по другим важным для них делам. Защитить себя или пожаловаться они не могут в силу своего возраста и скромности.

Виктора Алексеевича я знаю давно, это общительный и не унывающий человек, который часто рассказывает про свое голодное военное детство под немцами, про свой тяжелый на износ трудовой стаж на угольных шахтах. Именно он просил написать меня областным властям и руководству ГППО «Псковпассажиравтотранс» и сказать им «большое спасибо» за такой подарок. И просил добавить «Войну, голод и разруху пережил, и такое отношение, наверно, тоже переживу!».

Юрий

Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор дедовичского филиала ГППО «Псковпассажиравтотранс» Любовь Яковлева, по данному обращению изучены все обстоятельства. 24 июня в соответствии с указом президента был установлен выходной день. По выходным дням автобус по этому маршруту был отменен. Данная информация была заранее передана на автостанцию «Дедовичи», заблаговременно размещена в социальных сетях.

«Автобусы отменяем в том случае если социальные службы и больница района не работают. В этот день они не работали», - пояснила Любовь Яковлева. По ее информации, мужчина не ждал автобус три часа.