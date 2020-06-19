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Два новых 34-местных автобуса КАвЗ получили сегодня гдовичи

Два новых 34-местных автобуса КАвЗ получили сегодня гдовичи. Как сообщает газета «Гдовская заря», специализированная техника со всем необходимым оборудование для перевозки детей поступила в область в рамках реализации национального проекта «Образование».

Гдовская районная администрация ходатайствовала о выделении автобусов для двух учреждений образования, где сохранена структура, необходимая для осуществления перевозок. Есть лицензии на эту деятельность и специалисты, которые будут за этой техникой закреплены.

Один автобус будет базироваться в Ямм. Школьный водитель Александр Гатчин имеет большой опыт работы. Второй - в Центре внешкольной работы с детьми «Дубно». Водитель Алексей Иванов. Теперь на спортивные мероприятия и на экскурсии школьники смогут ездить одной большой командой.