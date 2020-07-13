АвтоМир / Общественный транспорт

Почти 1,3 млрд рублей направит в Псковскую область Минпромторг на закупку автобусов

Минпромторг России субсидирует закупку общественного транспорта в Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщается на сайте ведомства.

Минпромторг России направит в Псковскую область почти 1,3 млрд рублей. На эти средства будут приобретены не менее 200 автобусов, при этом часть из них – на более экологичном и бюджетном газомоторном топливе.

Напомним, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров с 2019 года курирует социально-экономическое развитие Псковской области. В этом году на выделенные ведомством средства администрация псковского региона, согласно заявке, сможет закупить не менее 200 новых автобусов.

Таким образом, при содействии Минпромторга России будет не только обеспечено обновление парка пассажирских транспортных средств, но и решены задачи по формированию улучшенной системы перевозок, расширению маршрутной сети для повышения доступности отдаленных районов, снижена нагрузка на местные бюджеты, повышена надежность и безопасность пассажирских перевозок и значительно улучшена экологическая обстановка региона.

Отмечается, что один из основных перевозчиков Псковской области - ГППО «Псковпассажиравтотранс» - обслуживает 400 автобусных маршрутов, включая городские, пригородные, междугородние и два международных. На сегодняшний день из 591 автобуса, находящегося на балансе предприятия, большинство имеет средний срок эксплуатации более 14 лет и пробег около 1 млн км, выход подвижного состава на линию составляет не более 70%. Некоторые автобусы служат уже более 30 лет. Ежедневно из-за предельного износа и технической ненадежности на городских маршрутах с линии сходит более 30% подвижного состава и направляется на ремонт.