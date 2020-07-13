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Ольга Милонаец: С преференциями «Псковпассажиравтотранса» частный бизнес давно бы превратился в монстра

На рынке автоперевозок в Псковской области может успешно работать предприятие в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Таким мнением сегодня, 22 июля, на встрече с журналистами поделилась руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец, комментируя положение дел в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Она подчеркнула, что сейчас никто не говорит о необходимости ликвидации предприятия, однако, по ее словам, необходимо либо что-то менять в его управлении, либо привлекать частный бизнес, в том числе, в формате ГЧП.

Ольга Милонаец добавила, что в других регионах есть успешные примеры работы в форме государственно-частного партнерства, в том числе и в области перевозок. При этом она отметила, что в Псковской области история с ГЧП «почему-то не зашла».

Руководитель регионального УФАС обратила внимание, что в свое время «Псковпассажиравтотранс» получил большие преференции (получил новые автобусы, забрал маршруты и определенные контракты без торгов), однако это почему-то не помогло предприятию избежать кризиса. «Все равно оказались у разбитого корыта. Будь такой карт-бланш у частного бизнеса, он бы уже давно превратился в монстра».

Ольга Милонаец предположила, что причиной кризиса госпредприятия могло стать как неэффективное управление, так и отсутствие конкурентной борьбы, а значит, и не было необходимости предпринимать какие-то шаги по оптимизации и развитию.