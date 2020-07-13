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Городские автобусы в Пскове изменят маршрут 23 июля

Маршрут движения городских автобусов в Пскове будет изменен 23 июля в связи с проведением праздничных мероприятий и перекрытием движения транспорта по Ольгинскому мосту. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

С 22:00 до 00:00 автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

Автобусы №№ 3, 4, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспект, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Кузнецкую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом направлении.

В обратном направлении:

Автобусы маршруте №3 поедут по Октябрьскому проспекту на улицу Вокзальную, далее по улице Вокзальной (с остановкой у железнодорожного музея), улице Советской, через площадь Победы, Дамбу, по улице Максима Горького со всеми остановками.

Автобусы №4 будут следовать с Октябрьского проспекта с поворотом на улицу Гагарина (с остановкой), по улице Бастионной с выездом на улицу Вокзальную (с остановкой у железнодорожного музея) и далее по улице Советской, через площадь Победы, Дамбу, по улице Максима Горького со всеми остановками.

Автобусы №17 будут отправляться с вокзала по улицам Вокзальной, Советской, площади Победы, через Дамбу, по улице Максима Горького со всеми остановками.

Автобусы маршрута №14 с Завеличья поедут по улицам Коммунальной, Максима Горького через Дамбу, площадь Победы, по улице Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом направлении со всеми остановками. В обратном направлении с вокзала транспорта следует по улицам Вокзальной, Советской, через площадь Победы, Дамбу, по улице Максима Горького со всеми остановками.

Автобус №19 будет ездить от цементных складов через площадь Победы, по улице Советской на вокзал, оттуда - по улице Советской, площади Победы на цементные склады.

Маршрут автобусов №№8, 8А будет пролегать через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал, обратно - по улице Советской, площади Победы, улице Яна Райниса.

Автобус №25 следует с улицы Ипподромной по улицам Леона Поземского, Чудской, мосту А. Невского, улице Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов №№ 118, 124, 124А поедут через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (с обязательной остановкой на улице Коммунальной).