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АвтоМир / Общественный транспорт

Рейсы автобуса «Псков - Санкт-Петербург» через Сланцы отменены

30.07.2020 09:23|ПсковКомментариев: 0

С 30 июля отменяются рейсы автобуса по по маршруту №944 «Псков - Санкт-Петербург» через Сланцы. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса». 

В учреждении отметили, что отмена произошла по техническим причинам.

Теги: #Псковпассажиравтотранс #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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