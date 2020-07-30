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Рейсы автобуса «Псков - Санкт-Петербург» через Сланцы отменены

С 30 июля отменяются рейсы автобуса по по маршруту №944 «Псков - Санкт-Петербург» через Сланцы. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

В учреждении отметили, что отмена произошла по техническим причинам.