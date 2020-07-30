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«Ласточка» перевезла более 1 млн пассажиров по маршруту «Псков — Санкт-Петербург»

С даты запуска первого рейса скоростного поезда «Ласточка» по маршруту «Псков — Санкт-Петербург» во вторник, 4 августа, исполняется ровно два года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новый состав практически сразу оказался очень востребованным у жителей и гостей региона. После запуска первой пары поездов железнодорожный маршрут активно развивался: появлялись новые остановки, вводились дополнительные пары «Ласточек». С сентября 2019 года курсирование поезда «Псков — Санкт-Петербург» было организовано до города Печоры. В ноябре 2019 года по этому направлению запущена 4-я ночная пара скоростного поезда «Ласточка». Отметим, что всего за два года по направлению «Псков — Санкт-Петербург» было перевезено свыше 1 млн пассажиров.

В феврале 2019 года было открыто ежедневное движение поезда «Ласточка» по второму маршруту «Псков — Новгород — Петрозаводск», который следует через станции Порхов и Дно. Количество перевезенных пассажиров по этому направлению маршруту за полтора года составило более 142 тыс человек.