←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Последние Секунды жизни
Кто и что Ремонтирует в Пскове
Все ограничения движения
Медсправки Для водителей
Колпаки от 550 рублей
Колючий Сюрприз
План Б На Инженерной
Где заправить Кондиционер
Шина Плюс Широкий выбор шин
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
ещё Общественный транспорт 17.09.2020 15:014 Псковпассажиравтотранс: Настоящее и будущее 17.09.2020 17:000 Комитет по транспорту не смог закупить для псковичей 15 автобусов 17.09.2020 15:014 Псковпассажиравтотранс: Настоящее и будущее 12.09.2020 12:250 На псковских поездах «Ласточка» теперь доступен «Деловой проездной» 11.09.2020 07:212 Минтранс допустил введение бесплатного проезда в транспорте 10.09.2020 17:540 Пассажиры 500 млн раз оплатили проезд с помощью эквайринга от Сбербанка
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

Псковпассажиравтотранс: Настоящее и будущее

17.09.2020 15:01|ПсковКомментариев: 4

«Псковпассажиравтотранс» - главное транспортное предприятие региона. Кроме многочисленных пригородных и междугородних, оно обслуживает более 20 маршрутов в областном центре. В настоящее время в автопарке, учитывая филиалы в районах, насчитывается более полутысячи автобусов различных моделей.

За содержанием и обслуживанием всех маршрутов стоит колоссальная работа 1400 сотрудников, которые из года в год трудятся на благо предприятия.

Ни для кого не секрет, что за время работы предприятие не раз испытывало кризис, но 2020-й стал знаковым - «Псковпассажиравтотранс», наконец, вошел в колею модернизации практически по всем направлениям.

Псковская Лента Новостей выяснила, что из себя представляет одно из основных предприятий региона на сегодняшний день, и что его ожидает в обозримом будущем.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Дорого, но надо

Основные ремонтные работы в текущем году затронули головные объекты на улице Леона Поземского, 123. Для удаления налета совдепа хотя бы на четверть здесь потребовалось немногим более 25 млн рублей.

Например, в административно-бытовом комплексе уже начался ремонт в гардеробе сотрудников ремонтной зоны за 2 млн 849 тысяч рублей. Появятся душевые кабины, новые шкафчики. Пока слесари, чтобы смыть с себя неизбежную чумазость, пользуются временными душевыми кабинами.

Как предприятие выглядит сейчас, и как будет в ближайшее время

Кроме того, в административно-бытовом комплексе (АБК) меняют 38 оконных блоков на общую сумму более 690 тысяч рублей. Помимо прочего, ремонтируется фасад прачечной.

 

А прилегающую к АБК территорию заасфальтируют. Еще исчезнет устаревший уродливый забор из бетонных блоков, ему на смену придет так называемый 3D-забор из сварной сетки. У новенького ограждения приведут в порядок зеленую зону.

В ангаре 70-х годов постройки, в котором располагается ремонтная зона площадью порядка 5 тысяч квадратных метров, ремонт не проводился более 40 лет. Из-за осадков здорово подтекает кровля на стыках - ее отремонтируют за 9 млн рублей. Уже проведена подготовка и ведется покраска потолков.

 

Также в ангаре обновят автоматические противопожарные ворота, частично заменят наливные бетонные полы и полностью освещение - оно станет светодиодным. Модернизация коснется и дренажной системы. Пол под подъемными механизмами будет усилен, отремонтируют стены.

В настоящее время рабочие трудятся над приведением в порядок ремонтных ям.

Рядом с зоной стоянки, в которую вмещается 60 автобусов, и на заезде в зону технического контроля состояния транспортных средств уложат новое асфальтобетонное покрытие.

А на стоянке, расположенной по адресу: улица Леона Поземского, 115, появится газовая заправка - предприятие готовится к поставке 45 низкопольных автобусов большого класса, топливом которых станет компримированный природный газ. Автобусы на метане быстрее ветра, конечно, не станут, но позволят существенно экономить на топливе. Аж в два раза.

Там же появится зона технического осмотра автобусов на газомоторном топливе. Еще на предприятии проводится модернизация котельной, замена труб и котлов.

«Космические старички»

Ежедневно в областном центре и пригороде на маршрутах более 120, выражаясь профессиональным языком работников предприятия, единиц подвижного состава, из них в Пскове - 80. Автобусы потребляют за сутки колоссальный объем дизельного топлива - до 10 тонн.

Автопарк Псковпассажиравтотранса устаревший. Есть модели 1984-1986 годов выпуска. И они, благодаря стараниям мастеров, до сих пор на ходу.

Многие автобусы имеют показания спидометров более 1 млн километров. Среди них есть несколько «Мерседесов», чей пробег уже 1,5 млн, у отдельных моделей он стремится к невообразимым, но, к сожалению, реальным 2 млн.

Учитывая, что расстояние до Луны составляет 384 400 километров, отдельные единицы общественного транспорта в Пскове преодолели воистину астрономические расстояния. Они как минимум два раза «слетали» до естественного спутника Земли и обратно!

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в день фиксируется 1-2 схода автобусов с линий из-за поломок. Зимой бывает и больше.

Один из автобусов, который передала Московская область. Второй направлен в Псково-Печерский монастырь. Оба предназначены для выполнения заказных рейсов.

Ситуацию исправит грядущее и долгожданное обновление автопарка. А всех «космических старичков» ожидает неминуемая утилизация.

Планируется закупить порядка 240 автобусов различной вместимости на всю Псковскую область. Напомним, правительство России выделило на эти цели 1,25 млрд рублей. Все транспортные средства будут без пробега, 2020 года выпуска.

Сам себе медик

Перед отправкой водителей на маршрут их состояние здоровья проверяет медицинский работник. Чтобы сесть за руль, артериальное давление крови не должно превышать 140 мм рт. ст. и, естественно, никакого алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Сейчас на предприятии работают 240 водителей. Их средняя зарплата - 30-35 тысяч рублей. Вакансии, кстати, есть.

Работу медиков в скором времени упростят. Поставлено пилотное оборудование - программно-аппаратные комплексы MedPoint24, которые проходят тестовые испытания на предприятии. На них водители будут проходить медосмотр самостоятельно. Результаты проверки, которые будут прикрепляться к путевому листу, медицинский работник проверит в онлайн-режиме.

Собственно, установка таких комплексов снизит расходы на медосмотры и повысит точность результатов обследования водителей перед выездом в рейс.

В Пскове на городских и пригородных маршрутах трудится 200 кондукторов-женщин. Их средний возраст 40-45 лет. Мужчин-кондукторов, как ни странно, нет.

Перед рейсом проверяют не только водителей, но и автобусы. Ежедневно дежурный контролер ОТК осматривает автобусы, проверяет их техническое состояние на выезде и на въезде, а также контролирует качество уборки в салоне.

 

Специалисты предприятия ежедневно планируют выпуск автобусов и кондукторов на линию. Здесь знают и дату последнего ремонта каждого автобуса, и показания спидометров при заезде и выезде, и фамилию водителя и кондуктора.

Кроме того, на предприятии в обязательном порядке осуществляется плановый ремонт автобусов, проводится их ежедневное техническое обслуживание. ТО-2 на предприятии проходит днем, а ТО-1 - ночью.

 

Кстати, голодным здесь не оставят. Столовая на предприятии работает с 13.00 до 15.00. В меню, отличающееся весьма демократичными ценами, входят разнообразные салаты, солянка, жареная курица, гуляш и биточки из говядины, картофельное пюре, отварной рис, голубцы, филе минтая, омлет, печень по-строгановски, макароны (куда ж без них) и другие блюда.

На все руки мастера

Такое предприятие как «Псковпассажиравтотранс» сложно представить без полномасштабных ремонтных мастерских. Сделать качественный ремонт кузова автобуса с заменой части балок каркаса основания, обшивки, пола и остекления можно только здесь. И здесь же единственная в регионе установка по нейтрализации электролита стартерных аккумуляторных батарей.

В токарном цеху мастера занимаются, например, расточкой барабанов, проточкой колодок, вытачивают и ремонтируют нестандартные крепежные элементы. Несмотря на то, что токарные станки советские, они исправно работают. А в расположенной рядом «агрегатке» происходит ремонт компрессоров, суппортов, бурдонов, рулевых тяг, тормозных камер и прочего.

В топливном цеху занимаются соответствующей системой автобусов. В день порядка 5-6 заявок. Зимой их количество ожидаемо возрастает.

Кроме того, в наличии кузница. Местные мастера также занимаются шлифовкой коленчатых валов, ремонтом двигателей и переборкой автоматических и механических коробок передач.

Имеется и центральный склад. В настоящее время предприятие обеспечено запасными частями примерно на 60%.

Самая дорогая единичная запчасть - гидроцилиндры итальянского производства Di Natali-Bertelli для эвакуатора. Один цилиндр порядка 63 тысяч рублей. А их надо два. Для автобуса же самой дорогой разовой запчастью является суппорт в сборе - 30 тысяч рублей.

О качестве деталей здесь никогда не забывают. Как пояснили сотрудники предприятия, «все-таки людей возим, а не дрова». Что ж, подход правильный.

 

Кстати, в одном из кабинетов можно увидеть коллекцию точных копий танков, которые выпускались с 1926 года по 1990-е. Она принадлежит работнику предприятия Андрею Егорову. Танков, среди которых есть и зарубежные, порядка 60. Коллекция, между прочим, дорогая, и собиралась в течение пяти лет. Как говорится, не проходите мимо.

* * *

Очевидно, что предприятие не стоит на месте и довольно бодро развивается, стараясь идти в ногу со временем. Основные ремонтные работы завершат в середине октября, а новые автобусы поступят до конца года.

И уже совсем скоро планируется введение транспортных карт, которые заменят традиционные проездные билеты. Говорят, это не только позволит уйти от подделок, но и улучшит качество обслуживания пассажиров. Поверим и проверим!

Михаил Синев

Теги: #псков #Псковпассажиравтотранс #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Возите ли вы своих детей в садик/школу на машине?
В опросе приняло участие 525 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
17.09.2020, 17:520 Ремонт шести улиц начнут в Пскове до конца года 17.09.2020, 17:230 Замглавы Пскова просит прокуратуру проверить ход ремонта перекрестка на Инженерной 17.09.2020, 17:000 Комитет по транспорту не смог закупить для псковичей 15 автобусов 17.09.2020, 16:380 Заказан проект ремонта Полковой и соседних улиц в Пскове
17.09.2020, 15:100 В Пскове отремонтируют участок улицы Крупской возле многоэтажек 17.09.2020, 15:014 Псковпассажиравтотранс: Настоящее и будущее 17.09.2020, 14:040 Псковская область заняла 25 место из 83 по выполнению «дорожного» нацпроекта 17.09.2020, 13:101 АвтоВАЗ раскрыл стоимость новой версии Lada Granta
17.09.2020, 12:010 Новые тротуары появятся на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 17.09.2020, 11:160 220 часов отработает водитель скутера из Опочки за нетрезвую езду 17.09.2020, 10:580 Дефекты автодороги на улице Лесной в Пскове устранят до 1 ноября 17.09.2020, 10:490 Власти Пскова заказали устройство тротуара на четырех улицах
17.09.2020, 08:191 Два автомобиля «Шевроле» столкнулись на улице Западной в Пскове 17.09.2020, 08:120 В районе Четырех углов затруднено движение транспорта из-за ДТП 16.09.2020, 22:151 В Великолукском районе три человека пострадали в ДТП 16.09.2020, 19:426 Хотели без пробок? Получите, распишитесь
16.09.2020, 18:550 УГХ Пскова: Новые знаки запрета для велосипедов распространяются только на тротуар 16.09.2020, 18:280 Водитель фургона сбежал после столкновения с «Хендаем» в Соловьях 16.09.2020, 17:190 В Пскове улицу Индустриальную перекроют в районе виадука 19 сентября 16.09.2020, 13:560 Госавтоинспекция информирует автолюбителей о режиме работы МРЭО
16.09.2020, 13:310 В Пскове привели в порядок переход на улице Яна Райниса. ФОТО 16.09.2020, 12:263 Реконструкция перекрестка Фабрициуса и Гражданской в Пскове завершится в ноябре 16.09.2020, 11:090 Фургон наехал на пешехода в Великих Луках 16.09.2020, 10:310 «Ситроен» врезался в грузовик с полуприцепом под Псковом
16.09.2020, 10:011 Псковская область стала лидером по приросту числа смертей в ДТП 16.09.2020, 09:320 В Стругокрасненском районе отремонтировали дорогу по решению суда 15.09.2020, 23:000 Снова остановлены поиски подрядчика для ремонта площади автовокзала в Острове 15.09.2020, 22:270 Дорожные работы продолжаются на улице Киселева в Пскове. ФОТО
15.09.2020, 22:040 Фотофакт: Переход на новой дороге без разметки 15.09.2020, 21:1912 Фотофакт: Выезд на встречную полосу 15.09.2020, 20:090 Водитель мопеда погиб в столкновении с «Мицубиси» в 7 километрах от Невеля 15.09.2020, 18:591 ДТП на улице Труда: Женщина на «Пежо» не заметила двухэтажный автобус
15.09.2020, 18:230 Водитель «Лады» с признаками опьянения опрокинул грузовик «Юджин» в Пскове 15.09.2020, 15:3623 Елена Полонская: Через год мы увидим красоту нашего города 15.09.2020, 13:551 Бортовой камень понизят у пешеходного перехода на перекрестке Киселева - Кузбасской дивизии 15.09.2020, 13:190 Путепровод через Северный обход Пскова отремонтируют к следующей осени
14.09.2020, 21:370 Дворы отремонтируют в Пскове за счет сэкономленных денег 14.09.2020, 18:560 Подрядчик приступил к фрезерованию второго участка улицы Рокоссовского в Пскове 14.09.2020, 16:032 Опрос ПЛН-ТВ: Как снизить смертность на дорогах в Псковской области? 14.09.2020, 13:150 Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе по безопасности дорожного движения
14.09.2020, 12:022 Фотофакт: Единственный путь в сквер Народовластия в Пскове 14.09.2020, 11:420 Ремонт моста через реку Милевку в Пскове планируется в 2021 году 14.09.2020, 11:233 Осенью может продолжиться строительство Северного обхода Пскова 14.09.2020, 10:320 Дорогу вдоль Черехинской набережной отремонтируют до конца сентября
14.09.2020, 10:261 Юный опочанин угнал автомобиль в Пскове 14.09.2020, 09:207 В Пскове на перекрестке Инженерная — Индустриальная исчезли утренние пробки 14.09.2020, 08:034 Круговое движение открылось на улице Леона Поземского в Пскове 14.09.2020, 07:450 Минтранс подготовил новые правила тонировки автомобилей и езды на самокатах
13.09.2020, 19:520 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 13.09.2020, 16:421 Более 7 км дороги Невель – Новохованск - граница с Республикой Беларусь сдано в эксплуатацию 13.09.2020, 09:370 Назван самый популярный в России подержанный автомобиль 12.09.2020, 20:590 «Ниссан» и «Опель» столкнулись на улице Поземского в Пскове
12.09.2020, 20:280 Фотофакт: На перекрестке Индустриальной и Инженерной в Пскове организовали нестационарное круговое движение 12.09.2020, 13:511 В Новосокольническом районе насмерть сбили велосипедиста 12.09.2020, 12:250 На псковских поездах «Ласточка» теперь доступен «Деловой проездной» 12.09.2020, 10:570 Заковыристый тест на знание ПДД предлагают пройти в приложении «Убитые дороги»
12.09.2020, 08:582 Пскович погиб под Петербургом накануне дня рождения 12.09.2020, 06:570 В Великих Луках ослепленный водитель сбил велосипедиста 11.09.2020, 18:470 Псковичей проинформировали о режиме работы МРЭО ГИБДД 13 сентября 11.09.2020, 18:420 В Себежском районе отремонтируют мост через реку Нища
11.09.2020, 17:451 Правила сдачи экзамена на водительские права изменят в России 11.09.2020, 17:380 МФЦ открыл окна приема по замене водительских прав в Острове и Стругах Красных 11.09.2020, 16:155 Круговое движение на западном участке перекрестка Инженерной и Индустриальной в Пскове откроется 12 сентября 11.09.2020, 16:053 14 сентября открывается круговое движение на развязке улиц Труда и Поземского в Пскове
11.09.2020, 15:530 Пострадавшая в ДТП в Великолукском районе 8-летняя девочка умерла 11.09.2020, 13:053 Интерактив: Разметку на Поземского покроют асфальтом 11.09.2020, 10:020 В Дедовичах женщина попала под колеса «Ниссана» 11.09.2020, 10:000 Новый светофор установили на улице Шоссейной в Пскове
11.09.2020, 09:010 Фотофакт: Новая развязка улиц Поземского и Труда оборудована разметкой 11.09.2020, 08:133 Александр Васильев будет добиваться установки желтых столбиков вдоль трасс в Псковской области 11.09.2020, 07:212 Минтранс допустил введение бесплатного проезда в транспорте 11.09.2020, 07:000 Участки четырех улиц Пскова закрываются для транспорта с 11 сентября
10.09.2020, 22:000 Псковским автомобилистам рассказали об изменениях в работе МРЭО 10.09.2020, 18:320 Два автомобиля не разъехались рядом с Псковским кремлем 10.09.2020, 17:540 Пассажиры 500 млн раз оплатили проезд с помощью эквайринга от Сбербанка 10.09.2020, 17:4015 В Пскове проверили соблюдение масочного режима в автобусах
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.