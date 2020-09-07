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АвтоМир / Общественный транспорт

Александр Питиримов возглавил рабочую группу по подключению автобусов к тревожной сигнализации

07.09.2020 17:08|ПсковКомментариев: 0

Экс-директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов возглавил рабочую группу, занимающуюся внедрением тревожных кнопок «Росгвардии» в общественном транспорте. Как сообщает сайт государственной автоматизированной информационной системы АО «ГЛОНАСС», состоялось заседание рабочей группы по техническому взаимодействию для интеграции единой системы централизованной охраны автотранспортных средств вневедомственной охраны Росгвардии и «ЭРА-ГЛОНАСС».

АО «ГЛОНАСС» и Росгвардия планируют осуществить интеграцию двух систем для повышения эффективности мер по обеспечению общественного порядка и сохранности имущества на объектах наземного пассажирского транспорта.

Вводится практика использования Росгвардии для обеспечения общественной безопасности на наземном пассажирском транспорте  (автобусы, троллейбусы). Обеспечивается предотвращение хулиганства, вандализма и других противоправных действий против пассажиров и персонала транспортных средств.

В случае конфликтов, драк, хулиганских действий водитель или кондуктор нажимает кнопку тревожной сигнализации, дежурный офицер Росгвардии получает тревожный сигнал. Вооруженная группа задержания направляется на вызов, причем сотрудники Росгвардии имеют все необходимые законные полномочия, могут быть вооружены и наделены правом задерживать правонарушителей. Персонал транспорта может нажать тревожную кнопку, даже если ситуация является потенциально опасной. 

За время проведения тестовой эксплуатации (с 18.10.2019 по 1.05.2020) подразделения вневедомственной охраны в трех пилотных регионах отработали в общей сложности 283 тревожных сообщения, совершили 40 боевых выездов. В результате слаженных действий личного состава территориальных подразделений предотвращено 13 правонарушений, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, задержаны и переданы в территориальные органы внутренних дел 10 нарушителей общественного порядка.

По результатам пилотного тестирования в трех регионах опыт признан успешным, и практика работы с Росгвардией распространяется на другие предприятия общественного транспорта. Заключены договоры на охрану общественного транспорта в Санкт-Петербурге, Севастополе и Волгограде, где проводилось тестовое использование, а также в Абакане.

Для упрощения интеграционных процессов АО «ГЛОНАСС» и Росгвардия договорились о создании совместной рабочей группы, участники которой в ходе регулярных обсуждений определят порядок и последующие шаги по техническому взаимодействию систем.

В заседании приняли участие представители АО «ГЛОНАСС», Росгвардии, ООО «Бизнес Мониторинг». Участники встречи единогласно избрали руководителя рабочей группы. Им стал помощник депутата Государственной Думы, члена комитета по транспорту и строительству Александра Васильева – Александр Питиримов.

В ходе заседания члены рабочей группы обсудили возможные технические решения по интеграции ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с программно-аппаратным комплексом взаимодействия с мониторинговыми компаниями подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. По общему мнению участников встречи, интеграция систем может быть осуществлена в достаточно сжатые сроки.

Рассмотреть вопросы организации, а также определить конкретные сроки тестирования информационного взаимодействия ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и ПАК ВсМК участники обсуждения договорились на следующем заседании, провести которое планируется в сентябре.

Добавим, Александр Питиримов на протяжении ряда лет работал в Пскове, возглавлял ГКУ «ИТС Псковской области», ГППО «Псковавтотранс», ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Теги: #Росгвардия #Псковпассажиравтотранс #общественный транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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