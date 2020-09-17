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Комитет по транспорту не смог закупить для псковичей 15 автобусов

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области не закупил автобусы малой вместимости, работающие на дизельном топливе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, определение поставщика завершено. Поступившая заявка ООО «Корпорация Мосстрой» признана несоответствующей.

На товар, предлагаемый к поставке, не представлена выписка из реестра российской промышленной продукции с указанием номера реестровой записи и информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ, предусмотренная пунктом 10 постановления правительства РФ от 30.04.2020 № 616.

Были заказаны 15 низкопольных городских автобусов 2020 года выпуска, рассчитанные на 10-20 пассажиров.

Начальная цена составляла 46 млн 956 тыс. 750 рублей.