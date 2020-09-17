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Борис Елкин: Мы уйдем от бумажных проездных

«Мы уйдем от бумажных проездных», - сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 18 сентября. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, стоимость проезда будет анонсирована «чуть позже».

Из-за коронавируса планы по введению транспортных карт пришлось сдвинуть. «Мы уйдем от бумажных проездных билетов, будет электронная карта. Она позволит решить массу вопросов», - сказал Борис Елкин.

По его словам, у организаторов перевозок появится возможность отследить пассажиропоток и получить точную информацию о количестве пассажиров по каждому направлению.