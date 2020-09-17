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Как превратить банковскую карту в проездной — новый способ оплаты для льготников

С 1 сентября начал работу проект «Социальная карта жителя Псковской области». Она работает как обычная банковская карта, также с ее помощью можно оплачивать льготный проезд на городских автобусах. Выясняем, что нужно предпринять льготникам, чтобы использовать ее в качестве проездного.

Социальная карта работает на базе национальной платежной системы МИР. В этом качестве можно использовать уже имеющуюся банковскую карту МИР или обратиться в банк за ее выпуском. В этом случае владелец получит дебетовую карту с утвержденным дизайном — на лицевой стороне фотография букета ромашек в детской ладошке. Выпуск, обслуживание, перевыпуск такой карты бесплатны.

«Социальная карта – многоступенчатый проект, в создание и развитие которого были вовлечены десятки людей. Очень рад, что Сбербанк поддержал нашу инициативу. Совместными усилиями мы создали удобный платежный инструмент, у которого, безусловно, большой потенциал», - так после запуска карты сказал о ней губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Итак, карта в кармане. Использовать ее можно сразу, как самую обычную. Оплачивать коммуналку, получать на нее пенсию и пособия, расплачиваться в магазине. У карты есть интересная опция — ее можно превратить в льготный проездной билет.

Сделать это уже можно в любом отделении многофункционального центра.

С собой нужно взять:

паспорт;

СНИЛС;

социальную карту;

документ, подтверждающий право на льготу.

В МФЦ карту зарегистрируют в системе льготных проездных билетов. Все, никуда ходить больше не надо, процедура проходит один раз.

Перед наступлением каждого следующего месяца карту следует пополнять на стоимость льготного проездного билета. Если деньги на счету отсутствуют, льготный проездной не будет активен. Важно не только пополнить саму карту, но и отправить деньги именно на транспортные расходы. Для этого заходим в Сбербанк Онлайн. В разделе «Платежи» выбираем «Транспорт», далее «Транспортная карта Псков». Приложение предложит ввести номер банковской карты, привязанный в МФЦ к социальному счету, набираем эти цифры. Добавляем сумму к оплате — сейчас в Пскове это 800 рублей — и завершаем операцию.

Также можно оплатить льготный проездной через банкомат или платежный терминал. Вставляем карту, выбираем «Платежи или переводы», «Транспорт», «Транспортная карта Псков», вводим номер зарегистрированной в МФЦ карты и пополняем на стоимость льготного проездного билета.

Такими же способами можно пополнить счет льготного проездного не только себе, но и пожилым родственникам.

Примечательно, что держатели карт МИР сторонних банков, так же имеют возможность пополнения своей транспортной карты. Либо через устройства самообслуживания Сбербанка, либо при личном визите в отделения банка.

А теперь пользуемся льготным проездным на банковской карте. В автобусе прикладываем карточку к терминалу кондуктора, как при оплате проезда, но деньги с карты при этом не списываются. Пополнять льготный проездной необходимо с 25-го числа по 5-е, при своевременном пополнении активен он с 1-го числа. Подробную информацию о льготном проездном билете можно найти на сайте trcard.ru. На нем необходимо зарегистрироваться и ввести данные своей карты, после чего будет доступна вся информация по поездками и пополнением

Транспортная составляющая — не единственная из доступных для держателей социальной карты. Ее возможности будут расширяться и пополняться.

«Проект «Социальная карта Псковской области» – один из приоритетных для банка. Совместно с администрацией региона мы провели большую подготовительную работу, в ее результате появился новый многофункциональный помощник для льготников, - говорит управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко. - Мы планируем развивать проект. Так, до конца этого года у карты появится еще одна опция – начисление выплат по социальному пособию граждан».

Псковская область давно ждала внедрения подобного современного инструмента. От его использования жителей отделяет один визит в МФЦ.