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АвтоМир / Общественный транспорт

Псковская область заключила контракт на поставку 45 низкопольных ЛиАЗов на метане

21.09.2020 11:43|ПсковКомментариев: 0

В понедельник, 21 сентября, комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области заключил еще один контракт на поставку в регион нового общественного транспорта. Это 45 низкопольных городских автобусов марки ЛиАЗ-529267, работающих на компримированном природном газе (метане). Технику доставит в область ООО «ГК «Современные транспортные технологии» в срок до 21 декабря текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

ЛиАЗ-529267 – автобус большой вместимости. Он может перевозить 108 человек, посадочных мест в салоне – 28. Транспорт оборудован откидной механической аппарелью для посадки инвалидов на колясках, местом для крепления инвалидных колясок, сигнальным устройством для обеспечения световой и звуковой связи с водителем, а также дополнительными поручнями и стойками, обеспечивающими удобную и безопасную посадку и перемещение внутри салона.

Бортовой навигационно-связной терминал включает систему ГЛОНАСС/GPS, систему информирования пассажиров с выводом информации на передний, задний и боковой маршрутоуказатели, видеорегистратор и комплекс из 8 видеокамер, оборудование для организации доступа в Интернет по технологии Wi-Fi, возможность подключения оборудования системы оплаты проезда.

Цена контракта составляет более 490 млн рублей. Средства на покупку автобусов направлены из федерального бюджета. Срок гарантии составляет 1,5 года либо 150 тыс км пробега.

Напомним, ранее были подписаны 5 контрактов на общую сумму более 725 млн рублей. Это три контракта с ООО «ГК «Современные транспортные технологии» на поставку 172 ПАЗов (111 штук ПАЗ-320540-22, 36 штук ПАЗ-4234-04 и 25 штук ПАЗ-320405-04), два контракта с ООО «Автотехком» на поставку 17 МАЗов (11 «гармошек» МАЗ-216066 и 6 трехдверных МАЗ-203016). Ожидается также закупка 15 низкопольных «Газелей Некст». Всего будет приобретено 249 автобусов.

Обновление автобусного парка идет за счет резервного фонда правительства РФ, на эти цели выделено более 1,2 млрд рублей по договоренности губернатора региона с Минпромторгом.

Теги: #общественный транспорт #автобусы #транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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