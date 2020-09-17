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Псковичи старше 60 лет смогут купить билеты на поезд со скидкой 40%

С 23 сентября и до 31 октября включительно пассажиры РЖД старше 60 лет смогут оформить проездные документы в купе нефирменных поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 40%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе РЖД, холдинг подготовил особое предложение для пассажиров старшего поколения в преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Билеты по привлекательным ценам можно приобрести на поезда отправлением с 1 октября по 24 декабря. Скидка будет применяться к стоимости билета без учета услуг и платы за постельное белье.

Оформить проездные документы пожилые люди смогут в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам». В случае приобретения документа на сайте скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения.

Подробную информацию о предложении пассажиры также могут получить в кассах дальнего следования и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Период проведения акции может быть ограничен.