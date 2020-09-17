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Новые автобусы начнут курсировать в Псковской области этой осенью

Новые автобусы начнут курсировать в Псковской области этой осенью. Об этом в своем видеообращении к жителям региона сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Уже заключены договоры на поставку 234, и первые новые ПАЗы прибыли в Псковскую область, они выйдут на маршруты, как только первая партия автобусов (это 111 единиц) полностью придет в регион. Рассчитываю, что это произойдет до конца октября», - проинформировал глава региона.

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Выход больших автобусов на маршруты в городе Великие Луки, по его словам, ожидается уже в следующем году, после заключения госконтрактов на осуществление перевозок.

«Наконец, мы ожидаем 6 низкопольных больших автобусов первого класса, произведенных по самым последним технологиям, каждый из них будет оснащен восьмью внешними камерами видеорегистрации, а внутри будет работать wi-fi», - рассказал губернатор и добавил, что поставлены эти автобусы будут из Белоруссии.