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АвтоМир / Общественный транспорт

Большинство автобусных маршрутов в Пскове изменится в субботу

02.10.2020 18:45|ПсковКомментариев: 0

В Пскове в субботу изменятся маршруты движения транспорта. Как сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс», в связи с проведением в Пскове областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2020» и финального этапа чемпионата России по ралли с 06.00 до 17.00 закрывается движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, ул. Советской от ул. Детской до пл. Ленина. С 14.00 до 16.30 закрывается пл. Победы.

Автобусы маршрута № 1 с 06.00 до 17.00 следуют со Снятной горы, ул. Ижорского батальона, ул. Леона Поземского с поворотом у ц. Косьмы и Домиана на ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №2, 6 с 14.00 до 16.30 при движении от моста имени 50-летия Октября к вокзалуследуют по ул.128 Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной на Вокзал. В обратном направлении объезд осуществляется по аналогичному маршруту.

Автобусы маршрута № 3 с 06.00 до 17.00 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, пл. Ленина с поворотом на Запсковье, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева,ул. Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (конечная и начальная остановки - 3-я поликлиника).

Автобусы маршрутов №№ 4, 17, 101, 116: с 6.00 до 14.00 и с 16.30 до 17.00 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, Дамба, пл. Победы, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом направлении. В обратном направлении: м-т № 4 с Октябрьского проспекта следует с поворотом на ул. Гагарина (с остановкой), ул. Бастионную с выездом на ул. Вокзальную (с остановкой у ж/д музея) и далее по ул. Советской, пл. Победы, через Дамбу и далее со всеми остановками; Маршруты №17, №116 с Вокзала следуют по ул.Вокзальной ул. Советской, пл.Победы, через Дамбу со всеми остановками.

С 14.00 до 16.30 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамба, ул.128 Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной (м-ты №17 и №116 на Вокзал) м-ты №4 и №101 по ул. Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении.

Автобусы маршрутов №№ 8, 8А:

  • с 6.00 до 14.00 и с 16.30 до 17.00 следуют через пл. Победы, ул. Советскую на Вокзал; от Вокзала по ул. Советской, пл. Победы, ул.Я. Райниса;
  • с 14.00 до 16.30 следуют по ул.128 Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной на Вокзал в прямом и обратном направлении.

Автобусы маршрута № 11 с 06.00 до 17.00 следуют с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками. 

Автобусы маршрута № 14: 

  • с 6.00 до 14.00 и с 16.30 до 17.00 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, площадь Победы, улицу Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом направлении со всеми остановками. В обратном направлении с Вокзала следуют по ул. Вокзальной ул. Советской, пл. Победы, через Дамбу и т.д. со всеми остановками.
  • с 14.00 до 16.30 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, ул.128 Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Автобус маршрута № 19:

  • с 6.00 до 14.00 и с 16.30 до 17.00 следует от Цементных складов через пл. Победы, ул. Советскую на Вокзал; от Вокзала по ул. Советской, пл. Победы на Цементные склады.
  • с 14.00 до 16.30 следует от Цементных складов по ул.128 Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной на Вокзал в прямом и обратном направлении.

По информации ООО «Автэкс» также изменятся маршруты автобусов №52 и 54.

Автобусы маршрута № 52 с 14.00 до 16.30 при движении от моста имени 50-летия Октября к вокзалу следуют по ул.128 Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной на Вокзал. В обратном направлении объезд осуществляется по аналогичному маршруту.

Автобусы маршрута № 54 с 6.00 до 17.00 с «Fjord Plaza» (ул. Венская) следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького, Рижский проспект, ул. Ленина, Октябрьский проспект. В обратном направлении объезд осуществляется по аналогичному маршруту.

Кроме того, изменения коснутся дачных и пригородных автобусов «Псковпассажиравтотранса».

Автобусы маршрутов №№ 22, 25, 30, 113, 114, 118, 121, 122 (от Текстильной на 7.30 и 9.45) 124, 127, 142, 136, 137, 138, 166, 174 – следуют без изменения схемы движения.

Автобус маршрута № 106 рейсом от Детского мира на 07.10 отправляется от ост. пл. Ленина (кинотеатр «Октябрь»), следует по ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Победы (с обязательной остановкой), ул. Кузнецкой и далее на вокзал.

Автобусы маршрутов №№ 107, 107э, 123 с 14.00 до 16.30с Вокзаласледуют по ул. Вокзальной, ул.128 Стрелковой дивизии и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении.

Автобусы маршрутов №№ 109, 213/214 от Автовокзала следуют к Летнему саду с поворотом на ул. Кузнецкую, далее по ул. Инженерной, Алтаева, Архив, ул. Труда с выездом на ул.Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130:

  • с 6.00 до 14.00 и с 16.30 до 17.00 с Автовокзала следуют со всеми остановками по ул. Советской, пл. Победы через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского пр-та по ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Победы ул. Советской на Автовокзал.
  • с 14.00 до 16.30 с Автовокзала следуют со всеми остановками по ул. Вокзальной, ул.128 Стрелковой дивизии через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского пр-та по ул. М. Горького, через Дамбу, ул.128 Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной на Автовокзал.

Автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 следует по ул. Советской, пл. Победы, ул. Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях; на 13.35 следует по ул.Вокзальной, ул.128 Стрелковой дивизии, ул. Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы дачных маршрутов №№ 119, 132, 139, 151, 161, 163, 164:

  • с 6.00 до 14.00 и с 16.30 до 17.00отправлением от ул. Рокоссовского следуют с Рижского пр-та по ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Победы (с обязательной остановкой), ул. Кузнецкой и далее по маршруту (ост. «Детский парк» - отменяется); В обратном направлении с Октябрьского проспекта следуют с поворотом на ул. Гагарина (с остановкой), ул. Бастионную с выездом на ул. Вокзальную (с остановкой у ж/д музея) и далее по ул. Советской, пл. Победы, через Дамбу и т.д. со всеми остановками;
  • с 14.00 до 16.30 отправлением от ул. Рокоссовского следуют с Рижского пр-та по ул. М. Горького, через Дамбу по ул.128 Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной, ул. Бастионной с выездом на Октябрьский пр-кт и далее по маршрутам(ост. «Детский парк» - отменяется); В обратном направлении с Октябрьского проспекта следуют с поворотом на ул. Гагарина (с остановкой), ул. Бастионную с выездом на ул. Вокзальную (с остановкой у ж/д музея) по ул. Вокзальной, ул.128 Стрелковой дивизии, через Дамбу и т.д. со всеми остановками; М-т №163 следует по ул. 128 Стрелковой Дивизии в прямом и обратном направлениях без заезда на пл. Победы.

Автобусы дачных маршрутов №№ 119, 132, 139, 151, 163, 164 отправлением от ул. Текстильной с 06.00 до 17.00с ул. Звёздной следуют по ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» на Октябрьский пр-т и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях (ост. « 12 школа», ост. «Детский парк» - отменяются).

Теги: #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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