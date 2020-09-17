В Великих Луках закроют железнодорожный переезд на улице Дальней

В Великих Луках будет закрыт железнодорожный переезд на улице Дальней. Об этом сообщает газета «Наш путь».
«В связи с производством ремонтных работ на железнодорожном переезде (307 км ПК 9, район ПМК по улице Дальней) 6 октября в период с 10.00 до 15.00 данный переезд будет закрыт для движения автотранспортных средств. Объезд будет осуществляться через деревню Трубичино на улицу Малышева», - отметили в газете.
На указанный период в расписание движения автобусов вносятся изменения.
Движение автобуса №139 «Великие Луки – Кунья - Назимово» будет осуществляться через д. Трубичино – ул. Малышева – переезд Лазавицкий - пр. Гагарина - далее по маршруту. Время отправления от ост. «Райбольница» – 11.00. Время отправления от д. Назимово – 12.55.
Движение автобуса №103 «Великие Луки – Кунья» будет осуществляться через д. Трубичино – ул. Малышева – переезд Лазавицкий – автовокзал города Великие Луки. Время отправления от автостанции п. Кунья – 9.40. Время отправления от автовокзала города Великие Луки – 13.10.
Движение автобусов по маршруту №4 «ПМК – Лесхозмаш» и №4 Б «ПМК – Воробецкое» будет осуществляться до ост. на ул. Дальней у магазина «Пятерочка».
Автобус №139 «Великие Луки – Кунья - Назимово». Движение автобусов будет осуществляться через д. Трубичино – ул. Малышева – переезд Лазавицкий - пр. Гагарина - далее по маршруту. Время отправления от ост. Райбольница – 11.00 Время отправления от д. Назимово – 12.55
Автобус №103 «Великие Луки – Кунья». Движение автобусов будет осуществляться через д. Трубичино – ул. Малышева – переезд Лазавицкий - АВ г. Великие Луки. Время отправления от АС п. Кунья – 9.40. Время отправления от АВ г. Великие Луки – 13.10
Движение автобусов по маршруту №4 «ПМК – Лесхозмаш» и №4Б «ПМК – Воробецкое» будет осуществляться до ост. ул. Дальняя магазин «Пятерочка»
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