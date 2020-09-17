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В Великих Луках закроют железнодорожный переезд на улице Дальней

В Великих Луках будет закрыт железнодорожный переезд на улице Дальней. Об этом сообщает газета «Наш путь».

«В связи с производством ремонтных работ на железнодорожном переезде (307 км ПК 9, район ПМК по улице Дальней) 6 октября в период с 10.00 до 15.00 данный переезд будет закрыт для движения автотранспортных средств. Объезд будет осуществляться через деревню Трубичино на улицу Малышева», - отметили в газете.



На указанный период в расписание движения автобусов вносятся изменения.