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В Пскове автобус №8 будет курсировать по обновленному расписанию

В Пскове вступает в силу осеннее расписание движения дачных автобусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

С 10 октября садоводческие товарищества обслуживаются по выходным дням. С 13 октября обслуживание садоводческих товариществ по рабочим дням закрывается. С расписанием можно ознакомиться на сайте в разделе «Садоводческие товарищества».

Маршруты №8 и №8а с 10 октября переходят на новое расписание. С ним можно ознакомиться на сайте в разделе «Городские маршруты».