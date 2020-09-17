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В Псковской области в проект социальной карты включат пригородные направления

Совместно с администрацией̆ Псковской области Сбербанк продолжает работы по внедрению социальной карты. С сентября этого года псковичи могут использовать карту «Мир» для оплаты льготного проездного билета в автобусах «Псковпассажиравтотранса». Власти планируют включить в этот электронный сервис и пригородные направления. Об этом на своей Instagram-странице сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Псковское отделение Сбербанка – отличный пример социально ответственного бизнеса», - отметил он.

Глава региона отметил, что за счет компании были выполнены работы по реставрации воинского мемориала в деревне Лопатино, который был установлен на месте первых боев Красной Армии.

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Также за счет средств банка в новой инфекционной и детской областной больницах будут установлены компьютерные программы, помогающие выявлять патологии легких. Это позволит снизить нагрузку на врачей и исключить вероятность ошибок.

Напомним, 1 сентября Сбербанк и администрация Псковской области запустили проект «Социальная карта жителя Псковской области». Продукт создан на базе национальной платежной системы «Мир», предназначен для льготной категории граждан. Он объединил в себе несколько важных функций: платежную и транспортную.

https://pln-pskov.ru/society/389604.html