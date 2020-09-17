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Сбербанк поможет псковичам сэкономить на оплате проезда в общественном транспорте

Пассажиры общественного транспорта в Пскове смогут получить скидку при покупке билета с помощью карты Visa. Размер скидки составляет 3 рубля, цена билета в итоге составит 22 рубля. Воспользоваться предложением можно c 15 октября по 15 декабря 2020 года включительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковским отделением ПАО Сбербанк.

Акция стартует на маршрутах общественного 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17,19, 22, 23, 25, 30, 116, 118, 124, оборудованных системой бесконтактной оплаты проезда банковскими картами.

Для оплаты достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту Visa, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами ApplePay, SamsungPay, GooglePay.

«Запуск бесконтактных платежей в транспорте существенно сокращает время обслуживания пассажира и делает поездку в общественном транспорте более комфортной. А совместная акция Сбербанка и Visa позволяет пассажиру еще и сэкономить собственные средства», - сказала управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко.

«Платежная система Visa всегда стремилась предлагать российским потребителям возможность совершать платежи удобным и безопасным способом. Мы надеемся, что наша акция дополнительно привлечет пассажиров городского общественного транспорта Пскова к использованию современных и безопасных платежных технологий для оплаты проезда», - отметил старший директор департамента инновационных технологий Visa в России Алексей Денисов.