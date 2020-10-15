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Одного пассажира автобуса без защитной маски выявили в Пскове

Сегодня, 18 октября, прошел очередной рейд в псковских автобусах. Руководство комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с сотрудниками полиции проверили соблюдение масочного режима, сообщается в инстаграм-аккаунте комитета.

Согласно требованиям Роспотребнадзора и указу губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» жители региона должны носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте.



Участники рейда проинспектировали несколько автобусов на различных маршрутах и пришли к выводу, что большинство пассажиров соблюдают масочный режим. Лишь в одном случае пассажир оказался без маски и был сопровожден сотрудниками полиции для составления протокола об административном правонарушении.



По окончании рейда председатель комитета Борис Елкин призвал граждан быть ответственными, носить маски не на подбородке или в кармане, а на лице, и не только в автобусе, но и в других общественных местах, где это предписано указом губернатора.



Руководитель комитета также напомнил, что с 19 октября на период осенних каникул на две недели приостанавливается действие проездных билетов для школьников. В связи с этим в следующем месяце продажа ученических проездных будет осуществляться со скидкой в 50%. Для учащихся районных школ, проживающих в Пскове, проездной будет действителен при предъявлении справки из школы.