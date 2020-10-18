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Остановку на улице Индустриальной в Пскове обустроят после реконструкции перекрестка

В управлении городского хозяйства администрации Пскова ответили на вопросы псковичей по поводу сроков обустройства автобусной остановки на улице Индустриальной, которая в связи с ремонтными работами временно перенесена на другое место.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в настоящее время ведутся работы в рамках муниципального контракта по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной. Сейчас движение на этом перекрестке осуществляется по знакам дорожного движения.

После завершения реконструкции перекрестка будут выполнены работы по устройству автобусных остановок и светофорных объектов, сообщили в УГХ, добавив, что по контракту подрядчик обязуется выполнить работы в срок до 28 ноября.