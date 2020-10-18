Контроль за соблюдением масочного режима в автобусах усиливают в Псковском районе

Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте усиливают в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.
Фото: администрация Псковского района
Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в районной администрации.
Мобильная группа планирует проводить рейды на всех направлениях движения автобусов. В них будут участвовать представители администрации и сотрудники полиции.
«Уважаемые жители Псковского района, если нет острой необходимости в поездке на общественном транспорте, а также при признаках недомогания - оставайтесь дома. Если же вам обязательно нужно ехать, заранее готовьтесь к поездкам и надевайте индивидуальные средства защиты. Это поможет сберечь ваше здоровье и не подвергать опасности других пассажиров», - отметили в администрации.