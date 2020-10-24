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Псковичам напомнили способы оплаты проезда в городских автобусах с 1 ноября

С 1 ноября в Пскове на смену бумажным проездным приходят транспортные карты. Приобрести их можно в кассах ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» (на улицах Коммунальной и Леона Поземского) и у кондукторов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Региональные льготники могут получить карту бесплатно при предъявлении подтверждающего документа только в кассах предприятия. О пополнении транспортной карты, выборе услуг и стоимости проезда в зависимости от способа оплаты (наличными, банковской картой либо транспортной картой) можно узнать здесь.

Напомним, что льготные категории граждан также могут использовать для проезда в общественном транспорте бесконтактные карты «Мир». Для этого необходимо привязать к национальной платежной карте электронный проездной.

Держателю карты необходимо обратиться в МФЦ с документами, подтверждающими его личность и право на получение льготы, а также СНИЛС. Специалист МФЦ введет необходимые данные в программу, после чего держатель карты поставит на распечатанном заявлении свою подпись.

Чтобы начать использовать карту «Мир» для оплаты проезда, необходимо после обращения в МФЦ пополнить счет привязанного к карте электронного проездного одним из доступных способов. Средства на счет проездного нужно зачислить с 25-го по 5-е число месяца. Например, чтобы оплачивать картой «Мир» проезд в ноябре, необходимо до 5 ноября внести деньги на счет электронного проездного, привязанного к карте «Мир».

Для совершения поездок на общественном транспорте пополнить нужно именно счет электронного проездного, а не счет самой банковской карты. Пополнение можно совершить несколькими способами, в том числе через кассы и банкоматы Сбербанка.

Чтобы пользоваться картой «Мир» с привязанным к ней проездным для оплаты поездок, она должна поддерживать бесконтактную технологию оплаты. Если ваша карта «Мир» не бесконтактная, вы можете обратиться в свой банк для замены карты.