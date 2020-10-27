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Большинство читателей ПЛН не доверяет транспортным картам

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей не доверяет транспортным картам, которые с 1 ноября заменили бумажные проездные билеты в общественном транспорте Пскова. Это следует из опроса, в котором приняли участие 496 человек.

Так, 57,66% респондентов относятся к введению транспортных карт как к «очередной схеме, к которой нет доверия». 15,12% опрошенных указали на плюсы нововведения, а 9,27% читателей ПЛН считают это бессмысленной тратой денег на «кусок пластика».

Небольшая часть читателей (2,82%) не исключает, что новая система загонит перевозчика в долговую яму, из которой предприятие не сможет выбраться.

2,42% опрошенных указали на то, что транспортные карты позволят уйти от наличных денег в общественном транспорте, что важно в ситуации с распространением коронавируса.

А 12,70% читателей не пользуются общественным транспортом, поэтому им «все равно».