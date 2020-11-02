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В Пскове заболело большое количество кондукторов автобусов

В Пскове заболело большое количество кондукторов автобусов, средний возраст которых старше 50 лет, что не позволяет укомплектовать все экипажи. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в ответ на обращение псковички на сайте губернатора, которое касается несоблюдения расписания движения автобуса по маршруту № 6 «Рокоссовского - Череха».

«Рейс автобуса по маршруту № 6 "Рокоссовского - Череха" отправлением в 7.35 от остановки "Мебельный комбинат" выполняется регулярно, - отметил Борис Елкин. - Опоздания транспорта могут возникать из-за неблагоприятной дорожной обстановки, а также в случае закрытия железнодорожного переезда на улице Советской Армии».

«Рейс отправлением в 7.48 от мебельного комбината в последние дни действительно временно не осуществляется ввиду болезни большого количества кондукторов, средний возраст которых старше 50 лет, что не позволяет укомплектовать все экипажи автобусов», - добавил он. О какой именно болезни идет речь, председатель комитета не уточнил.

«Псковпассажиравтотранс» в ближайшее время возобновит рейс автобуса отправлением в 7.48.