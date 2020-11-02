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Псковичей просят отнестись с пониманием к отмене автобусных рейсов

Некоторые автобусные рейсы отменили в Пскове в связи с тем, что большое количество кондукторов сейчас находятся на больничном. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

«Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ вносит коррективы в нашу работу. Большое количество кондукторов сейчас находятся на больничном. В связи с этим некоторые автобусные рейсы отменены!» - говорится в сообщении.

Псковичей просят отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. «Согласитесь, что сейчас здоровье превыше всего. Скорейшего выздоровления нашим сотрудникам!» - добавили в пресс-службе.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте Псковпассажиравтотранса (в течение дня могут вноситься коррективы).