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Заключен контракт на поставку 15 низкопольных «ГАЗелей City» в Псковскую область

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и ООО «ГК «Современные транспортные технологии» заключили контракт на поставку в регион 15 автобусов малой вместимости, работающих на дизельном топливе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, речь идет об автобусах «ГАЗель City», которые будут использоваться для муниципальных перевозок. Это городской низкопольный автобус «ГАЗ-А68R52», оборудованный для перевозки маломобильных граждан. Пассажировместимость составляет 22 человека, в случае перевозки маломобильного пассажира - 19 человек.

Транспортное средство соответствует экологическому стандарту Евро-5, оснащено аппаратурой спутниковой навигации и системой ГЛОНАСС, видеорегистратором с набором камер, подготовлено для установки стационарного устройства оплаты проезда.

Сумма контракта составляет более 42 млн рублей. Автобусы должны быть поставлены до 21 декабря. Срок гарантийных обязательств производителя на технику — 2 года.

Обновление автобусного парка происходит по договоренности с министерством промышленности и торговли РФ. На эти цели из резервного фонда правительства РФ выделено более 1,25 млрд рублей. Всего будет закуплено 249 автобусов: 172 «ПАЗа» трех моделей вместимостью от 42 до 50 человек, 45 «ЛиАзов» вместимостью 108 человек, 6 «МАЗов» вместимостью 105 человек, 11 «сцепок» «МАЗ» вместимостью 163 человека и 15 «ГАЗелей City» вместимостью 22 пассажира. Все контракты на поставку новых автобусов заключены. Техника прибудет в регион до конца года.