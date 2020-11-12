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В России водителей автобусов обяжут применять средства против сна

С 2021 года водителей пассажирских автобусов обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем. Разработкой национального стандарта, устанавливающего требования к таким системам, занимается Минтранс, пишет газета «Ведомости».

В России будут внедряться устройства, одобренные отраслевым союзом «Нейронет» и созданные в рамках дорожной карты «Национальной технологической инициативы» (НТИ). Как рассказал исполнительный директор «Нейронета» Александр Семенов, прототипы этих приборов проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле.

Одно из таких устройств - специальный браслет на руку, который работает с применением методов электромиографии. Другим элементом системы контроля станет неинвазивный нейроинтерфейс, который считывает активность головного мозга человека. Третьим будет софт с искусственным интеллектом на базе камеры, который будет контролировать состояние водителя. По словам Семенова, все эти элементы можно будет использоваться как по отдельности, так и вместе.

«Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест, - сказали в пресс-службе Минтранса. - При этом министерство инициировало внесение изменений в проект федерального закона "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в части установления требований по оснащению легкового такси новой технологией».

Как пояснили в Минпромторге РФ, разработка нового стандарта уже завершается, не позднее первого квартала 2021 года запланировано определение классификации, назначения, состава и характеристик средств фото- и видеофиксации.

Руководитель службы по связям с общественностью Российской венчурной компании (РВК) Елена Бизюкова сообщила изданию, что экспертную поддержку в разработке стандарта окажет непосредственно РВК. «Как проектный офис НТИ РВК курировала создание и апробацию систем поддержания работоспособности водителей на базе технологий искусственного интеллекта в рамках дорожной карты "Нейронет"», - заметила она.