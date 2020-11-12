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Автобус «Сланцы - Псков» переводят на зимнее расписание

Автобус «Сланцы - Псков» переходит на зимнее расписание, сообщается в группе «ВКонтакте» «Граждане Гдовского края».

С 17 ноября автобусный маршрут №2035 Сланцы – Псков переводится на зимнее расписание: по вторникам, средам и четвергам отменяется рейс отправлением в 9:00 из Сланцев и в 15:00 из Пскова.

Расписание:

Отправление из Сланцев

5:00 (в Гдове – 5:50), по рабочим дням, следует через Псковскую областную больницу

6:00 (в Гдове – 6:50), по выходным

9:00 (в Гдове – 9:50), кроме вторника, среды и четверга

11:10 (в Гдове – 12:05)

17:00 (в Гдове – 17:50)

Отправление из Пскова

10:00 (в Гдове – 12:00)

15:00 (в Гдове – 17:00), кроме вторника, среды и четверга

17:00 (в Гдове – 19:00)

20:30 (в Гдове – 22:30)



В Гдовском районе посадку и высадку пассажиров автобусы №2035 производят в Гдове (на площадке возле универмага), в Спицино, на автостанции в селе Ямм, а также по требованию на остановках по пути следования. Водители принимают оплату как наличными, так и банковскими картами.