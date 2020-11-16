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Мужчина с аккордеоном устроил концерт в псковском автобусе

В Пскове пассажиры автобуса №30 стали участниками импровизированного концерта, пишет «МК в Пскове» со ссылкой на соцсети. Сегодня, 21 ноября, на одной из остановок в транспорт вошел мужчина с аккордеоном и сыграл несколько композиций.

Фото: группа «Жесть по-псковски» «Вконтакте»

Как сообщают некоторые пассажиры, музыкант признался, что он инвалид детства, у него эпилепсия. Таким образом он решил немного заработать. «Концерт» прошел с соблюдением эпидемиологических мер — музыкант был в защитной маске.

Многие из псковичей восприняли такой импровизированный концерт положительно. «"Музыкальное сопровождение маршрута", "хоть какой-то позитивчик в унылые времена". "нужно было видео снимать, мы бы тоже послушали", "дядечка молодец". "Ездила с этим боянистом. Слушала музыку и сердце радовалось,что есть такие люди". "Нормально. Молодец мужик, а то один негатив в автобусах вечно"», - делятся подписчики сообщества.