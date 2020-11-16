АвтоМир / Общественный транспорт

Вернут ли обратно остановку «Улица Инженерная» в Пскове, рассказал Борис Елкин

Вернут ли обратно остановку «Улица Инженерная» и как изменится расписание автобуса №9 в Пскове, рассказал председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Отвечая на вопросы горожан, он пояснил, что ликвидация остановки «Улица Инженерная» на маршруте №3 была связана в реконструкцией перекрестка Индустриальная — Инженерная. По словам главы профильного комитета, в настоящее время работы завершаются, и в ближайшее время остановка снова будет обустроена.

Также он сообщил об изменении расписания движения автобуса №9. Ранее на маршруте уже появились дополнительные остановки. «Ввиду того, что данный маршрут в ближайшее время будет изменен (будет совершаться заезд на улицу Лужскую, а именно в Белый Мох), будет повторно пересмотрено расписание в соответствии с пожеланиями граждан», - уточнил Борис Елкин и добавил, что в последнее время поступало большое количество обращений по поводу времени отправления автобуса вечером.