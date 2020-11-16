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Утвержден график проверки качества дезобработки салонов псковских автобусов

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов 25 ноября провел первое заседание межведомственной комиссии по проведению в регионе выездных проверок качества дезинфекционной обработки общественного транспорта и уборки помещений, относящихся к транспортной инфраструктуре.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в обсуждении приняли участие представители областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству, регионального управления МВД России, Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора, ТУ Роспотребнадзора по Псковской области и прокуратуры региона.

Вице-губернатор отметил, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в регионе складывается таким образом, что, помимо контроля масочного режима в общественном транспорте, существует необходимость проведения проверок качества обработки салонов автобусов, вокзалов и других помещений транспортной инфраструктуры.

В ходе заседания был утвержден график проведения инспекционных мероприятий. Кроме того, был принят регламент деятельности межведомственной комиссии.

Напомним, согласно требованиям Роспотребнадзора, предприятия-перевозчики ежедневно осуществляют уборку всего подвижного состава, а также не менее двух раз в день проводят дезинфекционную обработку салонов автобусов с использованием различных дезинфицирующих средств. В автобусах обрабатываются стекла, ручки сидений, поручни, перила и пол.

Комиссия создана распоряжением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по поручению полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.