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В Великих Луках проходят рейды по соблюдению «масочного режима» в автобусах

В Великих Луках представители городской администрации и полицейские регулярно проводят рейды по соблюдению «масочного режима» в общественном транспорте. Профилактические мероприятия проходят утром и вечером в будни и выходные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил начальник отдела промышленности и транспорта и малого предпринимательства городской администрации Виктор Фролов.

В Великих Луках продолжается устойчивый рост заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших уже превысило 2500 человек. Как отмечают в Роспотребнадзоре 85% инфицированных не соблюдали «масочный режим», поэтому в городе вновь усилили контроль за соблюдением санитарных требований в автобусах.

«Меняем даты, время, места. Проверки проходят вместе с полицейскими. На грубых нарушителей стражи порядка составляют протоколы, затем - суд. Отдельных граждан, которые проявляют агрессию к проверяющим, доставляют в отделение полиции», - рассказал Виктор Фролов.

В основном проверки проводятся в час пик, когда большой пассажиропоток. У входа в транспорт контролеры постоянно напоминают пассажирам, что масочный режим никто не отменял, просят обязательно надевать маски. Забывчивых пассажиров без средств защиты разворачивают обратно.

Как показывают проверки, маски действительно есть почти у всех, но не на лице, а в сумке или в кармане, однако ответственных пассажиров все же большинство. На нарушителей составляется протокол и взимается штраф. Но цель рейдов – не наказать, а повысить сознательность пассажиров, отметил Виктор Фролов.

Добавим, что за период действия противоэпидемических мер сотрудники полиции в городе Великие Луки выявили свыше 1400 административных правонарушений.