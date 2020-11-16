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АвтоМир / Общественный транспорт

Регионам предложат устанавливать срок эксплуатации автобусов

27.11.2020 07:00|ПсковКомментариев: 0

Ответственность за обновление автопарков для пассажирских перевозок могут переложить на региональные власти. Это следует из подготовленного Минтрансом законопроекта, пишет газета «Известия».

В документе предлагается ввести понятие «срок эксплуатации транспортного средства», однако в самом законопроекте конкретный период не указан, поскольку определять его будут самостоятельно в каждом субъекте с учетом различного уровня социально-экономического развития регионов и муниципальных образований.

«Данное изменение коснется только транспортных средств перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам автобусным и городским наземным электрическим транспортом», ― объяснили в ведомстве.

Предлагаемые нововведения поддержали в правительстве России, отметив, что они положительно отразятся на дорожной безопасности. Критически к предложению Минтранса отнеслись представители компаний пассажирских перевозок, указав на то, что введение срока эксплуатации не приведет к повышению безопасности на дорогах, поскольку даже у самих производителей он разный.

Как заявил эксперт ОНФ, главред журнала «За рулем» Максим Кадаков, эта инициатива может уничтожить мелких перевозчиков, которые не смогут позволить себе приобрести новый транспорт.

Директор Объединения пассажирских перевозок Татьяна Ракулова не исключила, что эта инициатива может быть направлена и на импортозамещение, однако надежного автобусного транспорта для межрегиональных поездок в России пока не производят.

В свою очередь председатель правления Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей Олег Куксов подчеркнул, что в Минтрансе не установили конкретного периода эксплуатации транспортного средства, потому что нет технического обоснования для необходимости введения такого понятия.

Теги: #регионы #автобусы #Минтранс
Источник: Псковская Лента Новостей
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