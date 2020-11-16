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Псковичка пожаловалась на хамство кондуктора в автобусе

Псковичка пожаловалась на хамство кондуктора в городском автобусе. Ее жалоба опубликована на сайте губернатора Псковской области.

Женщина рассказала, что 2 декабря в 8.05 на остановке «Универмаг» в Пскове она села в автобус №17. По ее словам, кондуктор «в наглую, как танк» распихивала пассажиров, чтобы они заплатили за проезд. «Люди набиты в автобус, "как селедка в бочке", и это в период пандемии», - обратила она внимание.

Псковичка попросила кондуктора не толкаться. «На мое замечание не толкаться, стала грубить, разговаривая со мной на "ты", и в конце выразилась нецензурной бранью в мой адрес. Кто ей дал право разговаривать с пассажирами на "ты", да еще и оскорблять их? Кроме того, в автобусе были пассажиры без масок, которым кондуктор не сделала даже замечание, более того, у нее самой маска "висела" на подбородке...» - добавила женщина.

Она попросила разобраться в поведении и манере общения кондуктора, а также дать ответ, какие дисциплинарные меры в отношении нее были приняты.

Ответственным за разрешение жалобы назначен председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.