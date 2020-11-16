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Новое требование кабмина может привести к массовому закрытию автостанций в Псковской области - эксперт

К массовому закрытию малых районных автостанций в Псковской области может привести новое требование правительства по обеспечению их транспортной безопасности. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом рассказал генеральный директор АНО «За общественный транспорт» Александр Питиримов 9 декабря на круглом столе «Автомобильный и электрический транспорт: новые требования по ОТБ».

Автостанция в Опочке - один из 9 объектов транспортной инфраструктуры Псковской области, через который проходят международные автобусные маршруты

Обсуждение проблемных вопросов безопасности на пассажирском транспорте проводилось в онлайн-формате, в нем приняли участие более 150 представителей государственных пассажирских предприятий Екатеринбурга, Калининграда, Крыма, Краснодарского края, Курска, Новосибирска, Ростова, Тамбова, Твери, Тулы, Тюмени и других городов, а также представители Росавтодора и Ространснадзора.

В ходе встречи Александр Питиримов рассказал о проблемах деятельности небольших районных автовокзалов и автостанций, расположенных на международных автобусных маршрутах, на примере автовокзальной сети Псковской области.

Постановление правительства РФ №1639 установило новые требования по обеспечению транспортной безопасности автостанций. Предписывается привлечение мобильных и круглосуточных сил подразделений транспортной безопасности, если на таких объектах осуществляется посадка или высадка пассажиров перевозчиками иностранных государств.

Через Псковскую область пролегают маршруты регулярных перевозок между Санкт-Петербургом и Белоруссией, Латвией, Эстонией, а также теми государствами, для которых они, в свою очередь, являются транзитными. В государственной собственности региона с советского периода сохранилась автовокзальная сеть, которая представлена 25 объектами транспортной инфраструктуры, 9 из них включены в международные маршруты. Причем 8 из 9 данных объектов транспортной инфраструктуры не подлежат «категорированию».

Эти небольшие объекты, в число которых входит два автовокзала – в городах Великие Луки и Остров и 7 автостанций, в первую очередь, выполняют роль центров транспортного притяжения для населения, проживающего в районах Псковской области, преимущественно в сельской местности. «Немало подобных объектов в свое время было упразднено по экономическим соображениям во всей стране, в том числе в Псковской области. Ни к чему хорошему в плане транспортного обслуживания населения это не приводит, когда городские и сельские поселения с числом жителей до нескольких тысяч человек превращаются в медвежьи углы», - отметил Александр Питиримов.

«С учетом протяженности региона – 380 километров с севера на юг – исключение малых объектов транспортной инфраструктуры из международных маршрутов также нецелесообразно, поскольку это лишит пассажиров международных рейсов элементарного автовокзального обслуживания в пути. Подобная практика уже приводила к тому, что иностранные перевозчики совершали технические остановки на любых доступных по ходу движения объектах – на АЗС, на городских остановочных пунктах, у железнодорожных вокзалов и торговых центров. Понятно, что ни о какой транспортной безопасности в подобных случаях не может быть и речи», - продолжил он.

Александр Питиримов усматривает две ключевых проблемы в реализации требования. Первая – отсутствие в Псковской области, как и в большинстве других регионов России, аккредитованных подразделений транспортной безопасности. Вторая проблема лежит в финансовой плоскости. Автовокзалы и автостанции Псковской области являются финансово убыточными. Выручка большинства малых автостанций колеблется в районе 1-1,5 млн рублей в месяц, а убытки, которые они несут, составляют нескольких сотен тысяч рублей в месяц.

Стоимость услуг ближайших, петербургских подразделений транспортной безопасности начинается от 500 тыс. рублей в месяц только за один круглосуточный пост в составе двух сотрудников. Как правило, силами одного такого поста выполнить требования по защите невозможно, и тогда затраты увеличатся как минимум в два раза. Кроме того, требуются расходы на приобретение дорогостоящего досмотрового оборудования, прием в штат и обучение новых сотрудников.

По словам Александра Питиримова, необходимость выполнения данного требования может привести к массовому закрытию малых автостанций, находящихся в приграничных областях РФ, на международных автобусных маршрутах. Он предложил экспертному сообществу, прежде всего, оценить, не являются ли эти требования избыточными.

«Чтобы все-таки найти способ, как исполнить новое требование, а не уйти от его исполнения, мы готовы инициировать обсуждение задействования мобильных и круглосуточных сил реагирования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации для обеспечения транспортной безопасности на малых, некатегорированных объектах транспортной инфраструктуры – по минимальным и, что особенно важно, регулируемым правительством РФ тарифам», - заключил Александр Питиримов.

Выступление вызвало интерес и вопросы у участников обсуждения. Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев отметил актуальность озвученной проблемы. Он рассказал, что неоднократно был в Псковской области и у него сложилось впечатление, что регион живет как после войны. По его словам, вдоль дорог «разруха и заброшенные деревни, где живет одна-две бабушки». По мнению Валерия Алексеева, содержать автостанцию в таких условиях нет никакой логики. Что касается безопасности на транспортных объектах, по его мнению, стоит рассмотреть возможность передачи функции по безопасности от автовокзалов к специалистам.