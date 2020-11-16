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Власти не вернули в срок автобусный маршрут Псков - Петербург через Гдов

Администрация Псковской области не вернула в обозначенный ранее срок автобусный маршрут Псков – Санкт-Петербург через Гдов и Сланцы, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 19 ноября жительница Гдовского района Валентина Федорова попросила губернатора Михаила Ведерникова возобновить межрегиональный автобусный маршрут №944 «Псков - Гдов - Санкт-Петербург».

Вице-губернатор Василий Осипов сообщал, что частный перевозчик получит до 5 декабря паспорт указанного маршрута, а с 7 декабря начнет выполнять рейсы. Как сообщается в группе, обещанного рейса до сих пор нет.