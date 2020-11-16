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Курсирование поезда «Псков – Великие Луки» продлили до 14 февраля

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по договоренности с администрацией Псковской области продлила курсирование пригородного поезда по маршрутам Псков – Великие Луки и Великие Луки – Псков до 14 февраля 2021 года (кроме

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 января 2021 года). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».

поезд № 6724/6723 (по пятницам, субботам, воскресеньям) Псков (17:30) – Великие Луки (22:45);

поезд № 6721/6722 (по пятницам, субботам, воскресеньям) Великие Луки (6:50) – Псков (11:51).

«Уважаемые пассажиры! Подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании», - отметили в пресс-службе.