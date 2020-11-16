Курсирование поезда «Псков – Великие Луки» продлили до 14 февраля

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по договоренности с администрацией Псковской области продлила курсирование пригородного поезда по маршрутам Псков – Великие Луки и Великие Луки – Псков до 14 февраля 2021 года (кроме
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 января 2021 года). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».
«Уважаемые пассажиры! Подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании», - отметили в пресс-службе.