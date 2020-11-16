АвтоМир / Общественный транспорт

Автобусные рейсы в Стругокрасненском районе отменены из-за дистанционного обучения

Часть рейсов в Стругокрасненском районе отменят с 14 по 18 декабря из-за перехода школьников на дистанционное обучение. Об этом сообщила газета «Струги».

Отменяются маршруты №106 (Пятчино), №492, №492А (Цапелька, Маяково, Углы), №491 (Заполье) и школьные 1 (А, Б, В).

Также изменилось расписание по маршрутам №105 (Новоселье): теперь отправление от автовокзала будет в 7.50 и 12.30, а №108 будет уходить с автовокзала в 6.20 и 13.00 (автобус следует до д. Залазы).

Также компания ООО «Автэкс» отменила рейсы в деревню Паклино. В этом случае причиной послужило отсутствие востребованности.